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COP22 ikinci gününde devam ediyor
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç Srebrenitsa soykırımını küçümsedi
Meclis'te CHP provokasyonu! TBMM'de yumruklar konuştu
Başkan Erdoğan: Stokçuların mallarına el koyacağız
"Milletimiz bu tür ahlaksızlıklara başka türlü "yürü" der"
Bakan Yanık duyurdu: Aylıklar hesaplara yatmaya başladı
"Ülkemizin çok sayıda önemli eserini Türkiye'ye emanet ettik"
MMU'da da kullanılacak! Türkiye'den A1 takımına önemli görev
Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü
Çıldır Gölü turistlerle şenlendi
Ahşap oyma sanatını gelecek nesillere aktarıyor
Biz başardık, Türkiye de başaracak!
Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi: Biz Türkiye'nin en sağlam ortaklarındanız
Hürkuş ve Hürjet'i satın almaya hazırlanıyorlar
Türkiye'den kritik hamle: Yurt dışına açılacaklar
Yine İBB yine arıza
Tüm dünyaya yeniden korku salan Omicron varyantı ilk kez görüntülendi
U.S. Polo Assn. ile Sıcacık Bir Buluşma
2022 asgari ücrette zam oranı netleşti!
Türkiye ve Katar merkez bankaları anlaştı: Süre uzatıldı
Savunma harcamaları tasarısında Türk SİHA'ları detayı
Eren Kış-12 operasyonu başladı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı
Yakalanan 16 Mossad ajanının hedefleri ortaya çıktı

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Çıldır Gölü turistlerle şenlendi