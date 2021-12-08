Çıldır Gölü turistlerle şenlendi

Çıldır Gölü'nde buz üzerinde yürümenin ayrı bir heyecan verdiğini dile getiren Narin, "2-3 yıldır buraya gelmenin hayalini kuruyordum. Amatör fotoğrafçılık yapıyorum ve kızımla gezmeye geldik. Gölün üzerine ilk çıktığımda ürperti vardı, korktum ama bir süre sonra alışıyorsunuz. Şimdi korku yok, şu anda suyun üstündeyiz ve değişik bir duygu. Muhakkak gelin, Türkiye'nin her yeri cennet ve Kars çok güzel. Ani Ören Yeri'ne gittik, tarih kokuyor." dedi.