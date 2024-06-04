5 adımda cildinizi yaza hazırlayın
Yaz geliyor... Kıyafetlerimizi yaz aylarına göre ayarladığımıza göre cildimizi de ayarlamaya ne dersiniz? Yükselen sıcaklık ile cildimiz alarm vermeye başladı.
İşte kuru ve sıcak havanın etkisiyle nemini kaybetmeye başlayan cildinizi korumak için en etkili bakım önerileri... Denemeye değer!
NEM NEM NEM NEM
En önemlisi nem... Cildinizi mevsim koşullarına hazırlamak için bol bol nemlendirmelisiniz.
SU İÇMEYİ UNUTMAYIN
Yüzünüzü günde 2-3 kere nemlendirmeyi ve bol su içmeyi unutmayın.
İLK ŞART GÜNEŞ KREMİ
Güneş kremi her mevsim önemli olsa da özellikle yaz aylarında güneşten korunmanın bir numaralı kahramanı şüphesi güneş kremi
İHMAL ETMEYİN
UVA ve UVB gibi zararlı ışınlara karşı cildinizi korumak için gün içinde belirli aralıklarda güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.
TÜM GÖZENEKLERDE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK
Sıcak hava ve güneş ışınları terlemenize sebebiyet verir. Ayrıca cildin yağ tabakası sabumunun gün içinde cilt yüzeyine çıkmasını sağlayacak.
Gün içinde cildinizdeki kir ve yağdan kurtulmak için günlük cilt bakım rutininizi aksatmayın. Özellikle ve özellikle en önemli adım temizliği asla unutmayın.
Cildinizi temizleme jelleri veyahut belirli aralıklarda peelingler ile derinlemesine temizleyin.
MAKYAJ ÜRÜNLERİ
Yaz aylarında kış aylarına nazaran daha hafif makyajlar tercih ederiz. Bu sebeple makyaj çantamızda suya dayanıklı bir maskara, ince yapılı fondöten ve ıslak bitişli lip balm olması bizi tüm yaz akşamlarına hazırlayacak.
TREND VE TEMİZ
Hafif makyajlar hem trend hem de temiz bir görünüm sağlamanıza yardımcı olacak.
SAĞLIKLI BRONZLUK GİBİSİ YOK
Hepimiz biraz olsun esmerleşebilmek için şezlong da saatlerce uzananlardanız değil mi? Bronzlaşmayı her ne kadar sevsek de güneşin zararlı etkilerini yok saymamalıyız.
Peki ya hem bronz görünmek hem de güneşten korunmak mümkün mü? Evet mümkün, cilde sahta bronzluk veren spreyler veyahut toz formunda bronzlaştırıcı pudralar size yardımcı olacak.
Bu sayede hem cildiniz zarar görmeyecek hem de istediğiniz ışıltılı bronz tene sahip olacaksınız. Denemeye değer...