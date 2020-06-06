Uyarı geldi: Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri

'BÖYLE BİR SALDIRI RİSKİ YOK'

Balon balığının 7 türe sahip olduğunu ve Antalya açıklarında yaygın olarak iki tür görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu türlerden birinin büyük, diğerinin de küçük boy olduğuna dikkati çekti. Küçük boy balon balığının kıyıda dalgaların vurduğu yere kadar yaklaştığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Balon balığının herhangi bir saldırı riski şu an mevcut değil. Daha önce birtakım vakalar oldu. Bu muhtemelen balon balığının kurtçuk sanarak hedef şaşırması. Ancak bu vakanın da balon balığından kaynaklandığı net değil. Korkmaya gerek yok. Balon balıkları doğal yaşam alanlarında saldırsaydı okyanusta kimse yüzemezdi. Böyle bir saldırı riski yok" dedi.