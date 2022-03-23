Çığ ve afetlerde mağdurların yardımına koşacak
Erzurum'da temel dağcılık, çığda arama kurtarma ve kışın oluşabilecek afetlere müdahale eğitimi alan Ceza ve Tevkifevleri Arama ve Kurtarma Ekibi (CEKUT), kışın yaşanabilecek çığ ve benzeri olaylarda afetzedelerin yardımına koşacak.
Doğal afetlerde mal ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla "CEKUT Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitimi" alan Erzurum, Adana ve Ankara ekipleri, Palandöken Dağı'nda yaklaşık 3 bin rakımda "Temel Kış Dağcılığı ile Çığda Arama ve Kurtarma Eğitimi"ne katıldı.