Çığ ve afetlerde mağdurların yardımına koşacak

Doğal afetlerde mal ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla "CEKUT Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitimi" alan Erzurum, Adana ve Ankara ekipleri, Palandöken Dağı'nda yaklaşık 3 bin rakımda "Temel Kış Dağcılığı ile Çığda Arama ve Kurtarma Eğitimi"ne katıldı.