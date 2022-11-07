Çiftçiler üretim şekillerini değiştirdi

"Bölgede Türkiye'nin pamuğunun yüzde 60'ını üretiyoruz. Bu, fıstık, buğday ve mısır için de geçerli. Bu ürünler önümüzdeki dönemlerde daha önem arz ediyor. Bu açıdan topraklarımızı ve suyumuzu iyi yönetmek gerekiyor. Su bulunabilir fakat toprak bulunmaz. Bir kere kayboldu mu milyonlarca yıl beklemeniz gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde özellikle sulamayla ilgili dijital projeler daha önem kazanacak. Bizler üniversite olarak GAP İdaresi Başkanlığının destekleriyle dijital tarım konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. GAP hassas ve dijital tarım projesi ve yazılımını geliştirerek bunu çiftçilerimizi uygulatıyoruz. Çalışmayla bölgede tarımda kullanılan aşırı gübre, su ve ilacı azaltmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda hiç verim kaybı olmadan suda ve gübrede yüzde 30 tasarruf sağlıyoruz."