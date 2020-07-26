CHP'li eski vekilin iftirasına vatandaştan susturan cevap!
Ayasofya Camii’nin tekrardan ibadete açılmasının ardından CHP cephesinden yükselen seslere bir yenisi de Barış Yarkadaş’tan geldi. CHP’li eski vekil, Twitter hesabında Atatürk fotoğrafı paylaşarak “Alçakça hakaretleri unutmadık... O hakaretleri yapanlar da unutmasın sözlerini...” ifadelerini kullanarak üzeri kapalı olarak, Ayasofya Camii’nin açılışında Atatürk’e hakaretler edildiğini kast etti.
Birkaç gündür CHP’li isimler, bazı gazeteciler ve iş dünyasından isimlerin de katıldığı bu “Atatürk’e hakaret edildi” iddialarını somutlaştırmayan Yarkadaş’a en güzel cevap ise yine Twitter üzerinden geldi.
Mehmet Dağtekin isimli bir vatandaş CHP’nin beraber hareket ettiği HDP’lilerin yakın geçmişte defalarca Atatürk büst ve heykellerini yaktığını hatırlatarak “CHP yoldaşı HDP, Atatürk heykellerini ateşe verirken gıkları çıkmayan da bunlardı! Yetmez Deyip 'Her CHP'li evden 1 oy HDP'ye" diyerek, gazi Meclise taşıyanlarda bunlardı!” ifadelerini kullandı.
HDP’liler geçmişte birçok kez Atatürk heykellerini hedef almıştı.
Şırnak Cizre’de PKK’lılar, İdil Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Parkı’nda bulunan Atatürk heykelini benzin dökerek yaktı.
Lice’de bir okulun bahçesindeki büst, terör örgütü yandaşları tarafından yakıldı
Diyarbakır’ın Ofis Semti’nde bulunan bir öğrenci yurdundaki Atatürk büstü bir grup terör yandaşı tarafından binadan aşağıya atıldı, ayaklar altına alındı.
İstanbul Esenyurt’ta terör örgütü yandaşlarının yaktığı Atatürk heykeli.
İstanbul Esenyurt’ta terör örgütü yandaşlarının yaktığı Atatürk heykeli.
Van’ın Başkale 500 kişi DBP İlçe binası önünde toplandı. Toplanan grup daha sonra sloganlar atarak AK Parti İlçe binasını taşladı. Göstericiler daha sonra çarşı merkezinde bulunan Atatürk heykeline molotof kokteyli atarak yaktı.
Diyarbakır’da, bölücü terör örgütü PKK yandaşı bir grup, Dağkapı meydanındaki Atatürk heykelini yakmaya çalıştı. Kısa sürede alev alan heykel zarar gördü.