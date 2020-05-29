Minik Buse'ye sürpriz doğum günü

Eşim 1,5 yıldır cezaevinde. Umarım bu son olur. Bundan sonraki doğum günlerinde hep beraber oluruz. Bu anlamda Başkan İsmail Say başta olmak üzere Edremit Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Eşim burada olmadığı için kutlamayı düşünmüyordum. Çünkü gönlümüz kırıktı ama çok sevindim. Eşimi çok seviyorum, gözü arkada kalmasın” ifadelerini kullandı.