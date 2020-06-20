Çeşme Damla Sakızı için coğrafi işaret geliyor

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü Mustafa Özen, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özen, "Çeşme Damla Sakızı" için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını ifade etti. İlçenin sadece turizmde değil tarım alanında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Özen, Çeşme'de yetişen tıbbi ve aromatik bitkilere dikkati çekti.