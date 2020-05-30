Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kriz çıktı!
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisinde ilk kriz yaşandı. Önce Sarıkaya ardından Cem Yılmaz evi terk etti.
Defne Samyeli ile ayrılığının ardından Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ilk defa sosyal medya hesabı Instagram'a fotoğraf yükledi. Fotoğrafın arka planından bir kriz çıktı. Çıkan kriz ile önce Serenay Sarıkaya ardından Cem Yılmaz evi terk etti.
Serenay'ın kendisine ilgi göstermemesinden yakınan Yılmaz, kendi evini terk etti. Çiçeği burnunda aşıklar, aralarındaki sorunu kısa sürede çözerek yeniden bir araya geldi.
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, ilişkideki krizin ardından Cem Yılmaz, kendi evini terk edip Bodrum'a gitti. Serenay Sarıkaya ise rotasını Çanakkale'ye çevirdi.
Ayrılığa yalnızca birkaç gün dayanan Cem Yılmaz, soluğu yeniden sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın yanında aldı.
Yaşanan tartışma sonrası barışan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Çanakkale'de yeniden bir araya geldi.
Cem Yılmaz, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti. Yılmaz, fotoğrafın altına düştüğü notla da dikkatleri üzerine çekti:
"Şehrin hayhuyundan uzakta, doğanın bize sunduğu falan filan :) Satıp savıp başladık bakalım bi hayırlı olsununuzu alırız."
Öte yandan ilişkideki krizin sebebi, Serenay'ın evde dahi devam eden yoğun iş temposu olduğu iddia edildi.
Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la ilgilenemediği için aralarında gerginlik yaşandığı söylentiler arasında.