Fotoğrafçılara doğal stüdyo

Etkinliklerde fotoğrafçıların doğal alanlarda çalışmalar yaptığını söyleyen İyiiz, "Kendi fotoğraflarımızı daha rahat bir şekilde zenginleştiriyoruz. Modellerimize doğal stüdyoda istediğimiz pozları verdirebiliyoruz. O bakımdan bu etkinliklerin fotoğrafçılara ciddi katkıları var." şeklinde konuştu.