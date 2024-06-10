Ok gibi kirpiklerin sırrı!
Kirpikler, gözlerin sihirli dokunuşudur. Tüm ifadenizi değiştirme gücüne sahip kirpiklerinizle girdiğiniz ortamda fark yarabilirsiniz.
İnsana özgü bakışları ve duyguları yansıtan kirpiklerinizi daha da öne çıkartmak ister misiniz?
Piyasadaki birçok markanın ürününü denediniz ama size göre değil mi?
Biz de tam olarak böyle düşündük ve sizin için araştırdık. İşte maskara çeşitleri...
GÜÇLÜ BAKIŞLAR
Kirpikleriniz normal boyutta ancak cansız duruyorsa eğer size bir önerimiz var.
Maskara seçerken özellikle tombul kıl fırçalar seçerseniz, kirpiklerinizde yoğun bir etki bırakabilirsiniz.
YAY GİBİ KİRPİKLER
Daha doğal bir görünüm istiyorsanız eğer ince plastik fırçaları öneririz.
Bu tip fırçalar ile kirpikleriniz tek tek yay gibi duracak. Bu sayede bakışlarınızda masume bir tavır olacaktır.
KIVAMI EN AZ FIRÇA KADAR ÖNEMLİ
Maskaranızın kıvamı da en az fırça türü kadar önemli. Kıvamının sıvı olması dolgunluk etsini azaltırken kuru olması ise kirpikleriniz birbirine yapışmasını sağlayacak. Bu sebeple maskaranızı almadan önce mutlaka test edin.
PRATİK Mİ GÖZ ALICI MI?
Peki ya siz tek maskara sürerken tek sürüşle yetinenlerden misiniz yoksa üst üste sürmeyi mi tercih edersiniz? Eğer tek sürüşle göz alıcı kirpikler istiyorsanız bol ürün tutan kıl fırçalara yönelmenizi tavsiye ederiz. Ama üst üste sürmek istiyorsanız az ürün tutan plastik fırçalar tam size göre.
ÇİFTE MUTLULUK!
Tabii ille de tek tip maskara kullanmak zorunlu değil. İsterseniz birkaç çeşit fırça ile makyajınıza nokta koyabilirsiniz. Örneğin bir maskara ile kirpiklerinizi tek tek ayırabilir, diğeriyle ise yoğunluk verebilirsiniz.
OK GİBİ BAKIŞLARIN PÜF NOKTASI
Maskaranızı sürdünüz ancak yoğunluğu gözünüzü fazla geldi. Çözümü çok basit. Temiz bir fırça ile kirpikleriniz tek tek tarayabilir, fazla olan rimeli arındırabilirsiniz.
Bitmiş maskaralarınızı sakın çöpe atmayın. Fırçasını güzelce yıkayın ve kurutun. İşte kirpiklerinizi tarayabileceğiniz temiz bir fırça...