Öğretmen çiftin bebeğinin canlı ders sırasında feci ölümü
Konya'da öğretmen olan anne ve babası EBA üzerinden canlı ders verdiği sırada 7. kattaki komşularına bırakılan 20 aylık bebek, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Minik Kumsal, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi. Çiftin çocuklarına bakan komşusu gözaltına alındı.
Konya'nın Çumra ilçesindeki farklı okullarda öğretmenlik yapan Mustafa ve eşi Deniz Bayram, 20 aylık kızları Kumsal'ı ders saatlerinde ilgilenmesi için üst kat komşularına bıraktı.
Öğretmen çift, EBA üzerinden öğrencilerine canlı ders verdiği sırada, kızları Kumsal Bayram, 7. kattaki komşularının evinde balkondan düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Kumsal Bayram'ın cenazesi, bugün kent merkezindeki Hacıveyis Camisi'nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen baba Mustafa Bayram'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.
KOMŞU GÖZALTINDA
Öte yandan öğretmen çiftin çocuklarına bakan komşusunun gözaltına alındığı öğrenildi.