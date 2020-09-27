Çamlıca Tepesi'nde antenler sökülüyor

Çamlıca Tepesinde bulunan ve görüntü kirliği yaratan antenlerin söküm işlemi geçtiğimiz hafta başlamıştı. Planlı bir şekilde yürütülen söküm çalışmalarında dün de radyo vericileri taşıyan bir kule yerinden söküldü. Demir konsüksiyondan yapılan kule ayaklarından kesilerek yere indirildikten sonra işçiler tarafından küçük parçalara ayrılarak, götürüldü. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.