Tüm çalışanları ilgilendiriyor!

Gelen son dakika haberine göre, koronavirüs salgını günlerinde kısa çalışma ödeneğinden işsizlik maaşına kadar tüm çalışanları ilgilendiren sorular yanıt buldu. Buna göre, sokağa çıkma yasağı dönemlerinde hem yıllık izinden düşülmüyor, hem de çalışanın maaşı kesilmiyor. İşten istifa etme konusunda ise 17 Temmuz'a kadar işverenin işçi çıkarması mümkün değil.

