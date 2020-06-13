Çalınan 500 bin liralık ayçiçek yağı, TIR şoförünün dikkati sayesinde bulundu

Yapılan araştırmada yaklaşık 500 bin lira değerindeki ayçiçek yağlarının Eskişehir’e götürüldüğü tespit edildi. Verilen bilgi üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ş.A.’nın yağları Ali Tunç'a ait TIR'a aktardığını belirledi.

Bu sırada Tunç da iki kez teslimat adresi değiştirilen ve faturası olmayan yağların çalıntı olabileceği ihtimaline karşı aracını Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki TIR parkına çekti.