Buzlu kokteyl ve yağmurlama sistemiyle ferahlatılıyor

"Meyve kokteylimizde hayvanların sevdiği yiyecekler oluyor. Muz, havuç, incir, salatalık gibi ürünleri buzlu kokteyl haline getirip donduruyoruz. Hayvanlar da bu sıcak havalarda sıcak yemektense soğuk kalıplarda yemeyi seviyor. Bu şekilde hayvanların tüketimini de artırıyoruz. Yaz aylarında biliyorsunuz iştah azalır. Hayvanlarda da bu şekilde. Bu bir nevi iştahlarını daha çok artırıyor ve yemden yararlanma oranlarını arttırıyoruz. Hayvanlar bu meyve kokteyllerine bayılıyor."