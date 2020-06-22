Cenazeyi bakanlar omuzladı! Kader Akbaba'nın cenazesi defnedildi

Törene, Kader Akbaba'nın ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Valisi Yakup Canbolat, bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, baba Recep Akbaba'ya taziyelerini iletti.