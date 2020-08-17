Bursa'da orman yangını...Alevler villalara yaklaşıyor

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde yerleşime çok yakın ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Alevlerin villalara doğru ilerlediği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili güvenlik güçleri de çalışma başlattılar.