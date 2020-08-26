Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 100 bin hap ele geçirildi

NARKOTİK KÖPEĞİ FIRTINA UYUŞTURUCUYU TESPİT ETTİ

Şüpheli otomobil, burada narkotik arama köpeği 'Fırtına' yardımıyla polisler tarafından detaylı bir şekilde arandı. Fırtına'nın tepki gösterdiği otomobilin motor kaputu, arka tamponu, torpidosu ve çeşitli yerlerinde özel bölmelere gizlenmiş yaklaşık 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar bulundu.