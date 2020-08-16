Bursa'da tartışma sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, ikisi polis 3 kişi yaralandı

Burada, bir süre oturup konuşan taraflar aralarında tartışma çıktı, daha sonra büyüyüp kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Fırat Ayan, Barış T. ile devriye atan ve kavgayı görünce müdahale eden 2 polis memuru bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.