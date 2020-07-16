Tarihi binada yangın paniğe neden oldu

Çevredeki vatandaşların itfaiye ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın çatısına müdahale etti. Ekipler 1 saatlik çalışmalar sonunda çatıdaki yangın kontrol altına alındı. Yangın sonunda çatıda hasarın oluştuğu görüldü. Daha önce en bilindik kafelerden biri olarak kullanılan binanın boş olduğu öğrenildi.