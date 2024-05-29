Bursa'da aile katliamı!
Bursa'da bir baba eşi evi terk ettiği için 3 çocuğunu vahşice öldürdü. Sonra karakola teslim olan baba, "Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim. Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi. Adrese ulaşan polis ekipleri, 3 kardeşin cansız bedenleri ile karşılaştı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi.
EŞİNE KIZDI ÜÇ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Bursa'da boyacılık işi ile uğraşan 39 yaşındaki Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti.
EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU
Çocuklarını öldüren Murat Kılıç'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, "Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.
Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri talihsiz üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Cesetler, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
"OLAYI ÖĞRENİNCE İNANAMADIK"
Mahalle sakinleri, "Murat Kılıç kendi halinde bir kişiydi. Kimseye zararı yoktu. Sabah evinden sesler geldi. Daha sonra kesildi. Olayı öğrenince inanamadık" dedi.