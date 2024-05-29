Bursa'da aile katliamı!

Bursa'da bir baba eşi evi terk ettiği için 3 çocuğunu vahşice öldürdü. Sonra karakola teslim olan baba, "Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim. Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi. Adrese ulaşan polis ekipleri, 3 kardeşin cansız bedenleri ile karşılaştı.