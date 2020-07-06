Talep yoğun! Tanesini 175 liraya satıyor

Bursalı Sedat Dilman tarafından yapılan hat kalemleri dünyanın çok sayıda ülkesinde büyük rağbet görüyor. El sanatları ustası, el işçiliğiyle ağaç ve kemikten yapılan hat kalemlerini 5 ila 25 dolar arasında değişen fiyatlarla başta Hindistan olmak üzere dünyanın farklı bir çok ülkesine ihraç ediyor.