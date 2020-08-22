Meteoroloji duyurdu! İki bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Karabük, Kastamonu, Sinop, Sivas, Erzincan, Amasya, Tokat, Siirt çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.