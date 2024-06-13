Bufalo hayatının hatasını yaptı
Yavru fil ile bufalonun karşılaşması objektiflere böyle yansıdı. Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti.
Bebek fili boynuz darbeleriyle hırpalayan bufalo başına geleceklerden habersizdi.
Bufalonun karşısına dikilen fil yavrusu yediği boynuz darbesiyle neye uğradığını şaşırıyor.
Sonrasında ise bakın neler yaşandı
Hindistan'da bulunan Tadoba Andhari Kaplan Rezervi'nde çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Fotoğrafçı Souvik Kundu, bir dişi kaplanın yavru geyikle oynadığı anları görüntüledi.
Daily Mail'de yer alan habere göre, dişi kaplan yavru geyiğe tıpkı yavrusuymuş gibi davranarak ağzında taşıyor. Kaplanın küçük geyiği yalayarak temizlediği de görüldü.
İlk olarak kaplanın geyiği avlayacağını düşünen fotoğrafçı Kundu, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.
35 yaşındaki fotoğrafçı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Kaplanın saklandığı yerden çıkıp geyik yavrusuyla oynadığını görünce hayret ettik. Kaplan neşeli duruyordu."
15 dakika süren karşılaşmada, kaplanın yavruyu bırakıp başka bir yöne gittiği belirtildi
Fotoğrafçı Evan Schiller ve eşi Botswana'daki gezileri esnasında alışılmışın dışında bir olayla karşılaştı...
Aslan öldürdüğü dişi babunun yavrusu olduğu fark edince olan oluyor
Fotoğrafçı Schiller, aslanın babun yavrusunu öldürmesini beklerken aslan yavruya sahip çıkıyor ve
Onunla oyun oynamaya başlıyor.