"Barışalım" diye götürdü; başından vurarak öldürdü

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İSYAN ETTİ " ÖLDÜRMEYE DEĞER MİYDİ?"

Gözyaşları içinde katilin yakalanmasını isteyen abla Gülten Kavaklı, "Öldürmeye değer miydi? Daha 33 yaşında, bunu hangi ülke hangi millet kabul ediyor. Bütün dünyaya soruyorum. Suçu kadın olmak mı suçu anne olmak mı? Ölümü mü hak ediyor" diye konuştu. Abla Kavaklı, "Kız kardeşim 2 ay önce boşanma davası açtı.