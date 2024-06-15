Yazın hit şarkısı belli oldu!
Tarkan yıllardır merakla beklenen yeni albümünü duyurdu.
Geççek, Son Durak ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı 'Sen Rahat Uyu' adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan, 12 yepyeni şarkısının yer aldığı 'Kuantum 51' adlı albümü YouTube hesabından yayınlandı.
Megastar'ın yeni albümünde en beğenilen şarkısı sevenleri tarafından belli oldu.
Tüm yaz boyunca gerek kafelerde gerekse yaz tatil bölgelerinde dinleyeceğimiz o şarkı...
Prodüktörlüğünü Tarkan'ın üstlendiği Kuantum 51'de bu kez birden çok aranjör yer alıyor.
Megastarın uzun yıllardır birlikte çalıştığı ve birlikte daha önce sayısız hite imza attığı Ozan Çolakoğlu'nun dört şarkıda düzenlemesi bulunuyor.
Ayrıca albümde İskender Paydaş, Ateş Berker Öngören, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer, Mert Kemancı düzenlemeleri de bulunuyor.
Kuantum 51 albümünün şarkıların birçoğunun söz ve müziği Tarkan imzası taşıyor.
Bunun yanı sıra, sözleri Aysel Gürel'e ait iki şarkı, söz ve müziği Güler Özince'ye ait bir şarkı, Turaç Berkay Özer, Murat Matthew Erdem ve Serkan İzzet Özdoğan besteleri ve iki şarkıda Günay Çoban sözleri bulunuyor.
Sosyal medya platformu YouTube üzerinden yayınlanan tüm şarkılar arasında ilk 6 saat içerisinde en çok izlenen şarkı ise sevenleri tarafından belirlendi.
7 yıl aradan sonra çıkan albümde, 50 bin kez izlenen "Darmaduman" adlı şarkı zirvede yer aldı.
Albümde yer alan 12 şarkı...
1. Yo
2. İllallah
3. Olay
4. Şerbetli
5. Müteşekkir
6. Darmaduman
7. Ayrılık Töreni
8. Kalpte Savaş
9. Çınar
10. Enseyi Karartma
11. Sorma Gitsin
12. Vatanımsın