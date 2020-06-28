Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji uyardı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Haziran 2020 Pazar günü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yurdun hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 24
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı bulutlu 29