Ucunda zehirlenmek var!
Hem sıcak havalardan hem de şuursuzca tüketilen gıdalardan dolayı yaşanan zehirlenmeler artıyor.
Peki gıda zehirlenmelerine karşı nasıl önlemler alabiliriz? Gıda zehirlenmesi yaşanması durumunda neler yapmamız gerekiyor?
Soruların cevaplarını merak ediyorsanız, okumaya devam ediniz...
Yemekleri kimi tekrar tekrar ısıtıyor kimi de çözdürüp tekrar donduruyor.
Ancak önemsiz görülen bu hatalar ölüme sebep olabiliyor.
SICAK HAVADA GIDA SAKLAMA
Havaların ısınması ile birlikte gıda zehirlenmelerinde artış oluyor.
Hal böyle olunca da gözler mutfaklara çevrildi.
Baş şüphelilerden biri ise tavuk...
Tavuğu her ne kadar dondurucularda saklamaya çalışsak da çabuk bozulabiliyor.
Bu nedenle daha satın almadan önce soğuk zincirin kırılmadığından emin olmak şart.
Sonrasında ise en önemlisi hızlı ve tek seferde tüketim.
ET TÜKETİRKEN DİKKATLİ OLUNMALI
Sadece tavuk da değil. Et ve süt ürünleri, pirinç içeren gıdalar da tekrar tekrar ısıtılmamalı.
Buzluktan çıkarılan ürünler de günlük kullanılmalı. Ayrıca dondurucudan çıkan ürün tekrar konmadan tüketilmeli.
Ayrıca buzluktan çıkaracağımız ürünü asla sıcak suda çözdürmemeliyiz.
Çünkü sıcak suda çözdürülen ürün bakterilere davetiye vermekle eşdeğer.
"TEKRAR ÇÖZÜLME VE ISITMA OLMAMALI"
Tavuk ve et ürünlerine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Bayraktar, "Kesinlikle tüketeceğimiz ürünlerde tekrar çözülme yapılmamalıdır.
Pişirdikten sonra da asla tekrar ısıtılma da yapılmamalıdır.
Bu ürünler bakterilerin çok kolay üreyebildiği ve bakteri toksinlerinin çok fazla olma ihtimali olduğu için besin zehirlenmelerine çok yatkındır." dedi.