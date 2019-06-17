Bu detayları biliyor musunuz? Çifte tazminat almak için...

Çalışanlar için işten çıkartıldıklarında iki türlü tazminat hakkı bulunuyor. Bunlardan birisi kıdem tazminatı, diğeri ise ihbar tazminatı... İşten çıkartılan çalışanların kıdem tazminatı alabilmeleri için işyerinde 1 yılı doldurmuş olmaları gerekiyor. Kıdem tazminatı, bazı istisnalar dışında, çalışan kendi istek ve kusuru haricinde işten çıkartılmışsa veriliyor. Yapılacak ödeme de her yıl için bir brüt ücret tutarında oluyor.