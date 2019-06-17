Bu detayları biliyor musunuz? Çifte tazminat almak için...
Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı ve ihbar tazminatıyla ilgili detayları öğrenmek için muhtelif zamanlarda aramalar yapıyor. Peki, işten kendi istek ve kusuru dışında çıkartılan çalışanlar kıdem tazminatı ile birlikte ihbar tazminatını da alabiliyor mu? Çifte tazminat nasıl alınır? İşte detaylar...
Çalışanlar için işten çıkartıldıklarında iki türlü tazminat hakkı bulunuyor. Bunlardan birisi kıdem tazminatı, diğeri ise ihbar tazminatı... İşten çıkartılan çalışanların kıdem tazminatı alabilmeleri için işyerinde 1 yılı doldurmuş olmaları gerekiyor. Kıdem tazminatı, bazı istisnalar dışında, çalışan kendi istek ve kusuru haricinde işten çıkartılmışsa veriliyor. Yapılacak ödeme de her yıl için bir brüt ücret tutarında oluyor.