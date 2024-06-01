Bu bayram çok farklı olacak!
İthalat indirim getirdi. Kırmızı et fiyatları yüzde 10 düştü.
Et ve Süt Kurumu yurtdışından et getirip piyasaya sürüyor. Uygulama yıl sonuna kadar devam edecek.
İstanbul Kasaplar Odası'ndan Veysel Günal'ın ifadelerine göre 1 kilo etin fiyatı 70 lira ucuzladı, 20 liralık yeni bir indirim daha olacak. Peki ne zaman? İşte o tarih...
İTHALAT İNDİRİM GETİRDİ
Et ve Süt Kurumu tarafından kırmızı et ithalatına başlanmıştı.
Yapılan ithalatlar, et fiyatlarına indirim getirdi.
20 LİRALIK İNDİRİM YOLDA
İstanbul Kasaplar Odası'ndan Veysel Günal'ın ifadelerine göre etin kilogram fiyatı tam 70 lira ucuzladı.
Günal, 20 liralık bir indirimin de yolda olduğunu müjdeledi.
YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
Kırmızı et ihtiyacını ve fiyat istikrarını sağlamak için yıl sonuna kadar ithalata devam edileceği öğrenildi.
KURBAN BAYRAMI'NDA FİYATLAR AKSİNE DÜŞECEK
İstanbul Kasaplar Esnaf Odası üyesi Veysel Günal'ın ifadelerine göre kırmızı etin kilogram fiyatı 70 lira geriledi.
Her Kurban Bayramı'nda kırmızı et fiyatlarının arttığının altını çizen Günal, bu yıl tam tersi 20 lira daha düşeceğini söyledi.