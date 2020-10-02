İlk kez görenler hayret ediyorlar

Parlak, “ Ben emekli öğretmenim. Emeklilikte bağ bahçe işleri ile uğraşıyorum. Kendime hobi bahçesi yaptım. Daha büyük bir bahçem de var. Meyve yetiştirmeyi ver ağaç dikmeyi seviyorum. Bu ayvayı görenler şaşırıyor. Başka figürleri de işleyebilirim. Ama benim ayı yıldız hoşuma gidiyor. Aslında ayvaların çoğu sarıdır. Ama bu ayvanın çeşidi de bir tarafı sarı diğer tarafı kırmızı oluyor. Kırmızı olmadan önce ben böyle bir düşünceye kapılarak yaptım. Hem de bayrağımızın rengi bayramız da buraya çıkmış oluyor. Güzel bir olay diye düşünüyorum. Şimdi bir tek bu ayvada değil diğer tüm meyvelerde de bu olay yapılabilir.