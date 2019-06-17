Bu araba pazarında yok yok: İstanbul’un en büyük pazarından 90 fırsat seçtik

Sıfır km otomobil satışlarında görülen yüzde 50 düşüş, ikinci el satışlarında adeta patlama yaşattı. Sahibinden, az kullanılmış, sağlam ikinci el otomobillerdeki satışlar son yılların en iyi dönemini yaşıyor. Aksam.com.tr’den Hasan Aytekin, İstanbul’un en büyük pazarlarından Kartal Açık Oto Pazarı’nda dün otomobil fiyatlarını araştırdı ve ilgi çekenleri fotoğrafladı. Piyasada eli ayağı düzgün otomobillerin fiyatının 28.000 TL’den başladığı dikkat çekerken, pazarın en pahalı otomobillerinde fiyat 307.000 TL’yi buluyor.