Vaka sayısı 7 milyonu aştı!
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 406 bin 195 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 7 milyonu aştı.
İşte dünyada bugün yaşananlar...
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 92 bin 919’a ulaştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 406 bin 207 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 462 bin 185 kişi iyileşti.
Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 224 bin 527 aktif enfekte vaka bulunuyor
En ağır bilanço ABD'de
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 7 bin 449 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 112 bin 469 kişi yaşamını yitirdi.
BREZİLYA'DA CAN KAYBI 1382 ARTTI
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 1382 artarak 37 bin 312'ye yükseldi.
Ülkedeki vaka sayısı da 12 bin 581 artışla 685 bin 427'ye ulaştı.
Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.
Meksika'da 188 kişi yaşamını yitirdi
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 188 artarak 13 bin 699'a yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 484 artışla 117 bin 103'e ulaştı.
Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler
ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:
"Brezilya (691 bin 962), Rusya (467 bin 673), İspanya (288 bin 630), İngiltere (286 bin 194), Hindistan (258 bin 90), İtalya (234 bin 998), Peru (196 bin 515), Almanya (185 bin 869), İran (171 bin 789), Türkiye (170 bin 132), Fransa (153 bin 977), Şili (134 bin 150), Meksika (117 bin 103), Pakistan (103 bin 671), Suudi Arabistan (101 bin 914), Kanada (95 bin 699), Çin (83 bin 40), Katar (68 bin 790), Bangladeş (65 bin 769), Belçika (59 bin 226).”
Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:
"İngiltere 40 bin 542, Brezilya 37 bin 312, İtalya 33 bin 899, Fransa 29 bin 155, İspanya 27 bin 136, Meksika 13 bin 699, Belçika 9 bin 595, Almanya 8 bin 776, İran 8 bin 281, Kanada 7 bin 800, Hindistan 7 bin 207, Rusya 5 bin 859, Peru 5 bin 465, Türkiye 4 bin 692, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 190, Pakistan 2 bin 67, Bangladeş 888, Suudi Arabistan 712 ve Katar 54."