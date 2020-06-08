Vaka sayısı 7 milyonu aştı!

"Brezilya (691 bin 962), Rusya (467 bin 673), İspanya (288 bin 630), İngiltere (286 bin 194), Hindistan (258 bin 90), İtalya (234 bin 998), Peru (196 bin 515), Almanya (185 bin 869), İran (171 bin 789), Türkiye (170 bin 132), Fransa (153 bin 977), Şili (134 bin 150), Meksika (117 bin 103), Pakistan (103 bin 671), Suudi Arabistan (101 bin 914), Kanada (95 bin 699), Çin (83 bin 40), Katar (68 bin 790), Bangladeş (65 bin 769), Belçika (59 bin 226).”