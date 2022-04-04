Bombardımanlarda bu hale geldi
Rusya'nın bombardımanları nedeniyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi.
Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'da, Rus bombardımanları nedeniyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi.
AA'nın görüntülediği Antonov uçak tesisinde yaşanan ağır çatışmalar sırasında yanmış çok sayda tank ve diğer zırhlı aracın enkazı AN-225'in kanatları altında kalmış durumda.
- TESİSTE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Çok sayda patlamamış mermi, el bombası ve mayınların da bulunduğu tesiste temizlik çalışmalarını sürüyor.
İsminin açıklanmasını istemeyen Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi, AA muhabirine, burada Ukrayna genelindeki en sıcak çatışmaların yaşandığını belirtti.
Yetkili, Rusya'nın amacının, tesisi ele geçirerek buraya kendi uçaklarını getirebilmek ve başkent Kiev'e havadan daha yoğun saldırı düzenlemek olduğunu söyledi.
Ukrayna ordusu, iki gün önce Antonov tesislerinde kontrolü yeniden sağlamıştı.