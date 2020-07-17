Bir doğa harikası İncesu kanyonu

Kanyonda ayrıca Kybele adı verilen tanrıça kabartması yer alıyor. Kabartma, İncesu köyüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, suyun aktığı yöne doğru sol tarafta kayalar üzerinde, ırmak yatağından 1,5 metre yükseklikte bir kabartmadır. Bir niş içerisine yapılmış olan kabartma, önünden akan Çekerek nehrine ve karşısındaki yüksek kayalar üzerinde yer alan kaleye bakıyor. Bir taht üzerinde oturduğu düşünülen tanrıça, sol elinde bir aslan yavrusu tutuyor. İncesu kanyonundaki Kybele Kabartması, Anadolu’da Hellenistik Çağa tarihlenen Kybele kabartmalarının en büyüğü olarak anılıyor. Kabartmanın bulunduğu alan Pontus krallığının sınırları içerisinde kalıyor. Tanrıçanın bulunduğu alanın tam karşısında bir Akropol (en önemli yapılarının bulunduğu alan) tespit edilmiş. 1100 metre yükseklikteki Akropolde, bu alanla bağlantılı olduğu düşünülen ve kayalar içine oyulmuş yaklaşık 300 metre uzunluğunda toplam 468 merdivenle inilebilen bir yapı bulunuyor.