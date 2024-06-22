Kırışıklara son!
Seneler geçtikçe cildimizde kırışıklar meydana geliyor. Yaşanmışlık izleri bazen bizleri rahatsız edebiliyor.
Gençlik halinize dönmek istiyorsanız bu haberimiz tam size göre!
Her yaşta genç görünmek istiyorsanız dengeli beslenmeli, stresten uzak durmalı ve cilt tipinize uygun ürünlerle bakım yapmanız gerekir.
Bunların yanı sıra pahalı kremlere servet harcamaktansa doğal yöntemlere başvurabilirsiniz.
Doğal yöntem denince herkesin aklına, doğal yağlar geliyor.
Doğal yağları doğru ve düzenli kullandığınızda etkilerini görebilirsiniz.
Düzenli kullanımda cildinizi hızlı bir şekilde yenileyerek daha genç, canlı ve dinamik bir görünüme kavuşmasına yardımcı olabilirler.
Ancak bu yağları cildinize uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmalısınız.
İşte her yaşta genç görünmeniz için bakım rutinine ekleyebileceğiniz doğal yağlar...
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI
Üzüm çekirdeği yağı, cildi onarır ve cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Bu sebeple genel olarak kırışıklık giderici yağ olarak kullanılır.
Ayrıca üzüm çekirdeği yağı, cildin kurumasını engeller, dolgunluk kazandırır, kolajen desteği sağlar, sarkmasını da engeller.
KULLANIMI:
Üzüm çekirdeği yağını cildinize doğrudan uygulayabilirsiniz. Temiz cildiniz üzerine bir kaç damla üzüm çekirdeği yağını masaj yaparak sürün. 10-15 dakika beklettikten sonra üzüm çekirdeği yağını cildinizden arındırın.
ARGAN YAĞI
Argan yağını cilt için doğal bir nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Argan yağı ile cildinizin her zaman canlı, parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlayabilirsiniz.
Argan yağı, Omega-3, 6 ve 9 gibi yağ asitlerinin güç merkezi olarak kabul edilir.
İçeriğinde bulunan yağ asitleri cildin bariyer fonksiyonunu iyileştirir, kuruluğu önler.
KUŞBURNU YAĞI
Kuşburnu yağı içerisindeki bileşenler sayesinde kırışıklıkları, ince çizgileri, koyu lekeleri ve hiperpigmentasyonu azaltır.
Kuşburnu yağı içerisinde bol miktarda bulunan A vitami, beta-karoten ve likopen nedeniyle yaşlanmayı geciktiren en iyi uçucu yağı olarak kabul edilir.
Kuşburnu yağı kolajen üretimini destekler, cildi nemlendirir.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı E vitamini bakımından zengin doğal yağlar arasında yer alır. Zeytinyağı cildi onarır, tahrişi ve kızarıklığı önler.
Cilt kusurları ile savaşan zeytinyağı ayrıca sivilce ve akne sorununu ortadan kaldırır.
KULLANIMI:
1 tatlı kaşığı zeytinyağına 2-3 damla limon suyu ekleyin. Hazırladığınız bu karışımı temiz cildinize eşit miktarda sürün. Bu karışımı uyumadan önce sürmeniz önerilir. Tüm gece cildinizi yenilemenize yardımcı olur.
TATLI BADEM YAĞI
E vitamin kaynağı olan tatlı badem yağı hem cilt hem de saç bakımında çok sık kullanılır.
Botoks etkisiyle cildi sıkılaştıran tatlı badem yağı, düzenli kullanıldığında cilt kuruluğunu giderir.
Tatlı badem yağını her gece uyku öncesi cilt bakımının son aşamasında masaj yaparak cildinize uygulayabilirsiniz.
AVOKADO YAĞI
Güçlü bir A vitamini kaynağı olan Avokado yağı, kuru ciltlerin dostudur.
Cildin nem dengesini korumasına yardımcı olan Avokado yağı, düzenli kullanıldığında pul pul dökülme ve tahriş gibi cilt sorunlarını da ortadan kaldırır.
KULLANIMI:
Birkaç damla avokado yağını temiz cildinize masaj yaparak sürün. 10-15 dakika cildinizde beklettikten sonra cildinizi avokado yağından arındırın. Haftada 1-2 kez düzenli olarak uygulayın.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağı cildin kurumasını, pul pul dökülmesini ve kırışmasını engeller. Ayrıca kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltır.
Cilt bakımının son aşamasında birkaç damla Hindistan cevizi yağını cildinizi nemlendirebilirsiniz.
LİMON YAĞI
Muhteşem bir C vitamini kaynağı olan Limon yağı koyu cilt lekelerini açar, cilt tonunu eşit hale getirir.
Limon yağı antioksidan etkisi sayesinde cildi hem arındırır hem de canlandırır. Ayrıca Limon yağı sivilce, akne ve siyah nokta gibi sorunları da ortadan kaldırır.