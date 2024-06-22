Bir bakışta anlayacaksınız!
Yaz mevsiminin vazgeçilmezi karpuz... Yemesi kolay ama seçmesi zor.
Bazen satın alınan karpuz kelek çıkabiliyor bazen de lezzetine doyum olmuyor.
Peki karpuz seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
İşte karpuz seçerken dikkat etmeniz gereken püf noktalar...
KARPUZ SEÇME YÖNTEMLERİ
Karpuzun lezzetli olduğunu bir bakışta anlamak ister misiniz? İşte o zaman bu yöntemleri adım adım uygulayın...
ÖNCE SAPINA
Alacağınız karpuzun sapı eğer kuru ise olgun olduğu anlamı taşır. Fakat sapı yeşil renkte ve kuru değilse bu kötüye işaret. Çünkü erken toplandığını işaret eder.
NE KADAR AĞIRSA O KADAR İYİ
Seçeceğiniz karpuzu önce bir kucaklayın. Ağırlığının fazla olması sizin hayrınıza olacaktır. Bu yöntem ile tam damak zevkinize göre karpuz seçebilirsiniz.