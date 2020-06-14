Bingöl'deki depremden görüntüler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremde bir güvenlik korucusu şehit oldu, 18 kişi de yaralandı.