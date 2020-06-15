Depremde şehit olan güvenlik korucusu için tören

Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolunun gözetleme kulesinin hasar görmesi nedeniyle şehit olan Pullu için Ulucami'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.