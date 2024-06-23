Depresyon kaynağı 6 besin!
Dengeli ve sağlıklı beslenmek vücudumuzu etkilediği gibi ruhumuzu da etkiler.
Yediğimiz bazı besinler bizi mutsuz edebiliyor.
Özellikle içerisinde yüksek miktarda şeker ve tatlandırıcı içeren besinler ruh ve beden sağlığımızı olumsuz etkiliyor.
Bu sebeple beden sağlığımız için önemli olan besinler ruh sağlığımız için de çok önemli.
İşte adeta depresyon kaynağı 6 besin...
GAZLI İÇECEKLER
Gazlı içeceklerin sizi mutsuz ettiğini biliyor muydunuz? İçeriğinde bulunan yüksek miktarda şeker sebebiyle depresyon bağlantılı olduğu yönünde görüşler var.
Ayrıca, içlerindeki kafeinin kaygıya sebebiyet verdiği düşünülüyor. Gazlı içecekler yerine maden suyu içebilirsiniz.
MEYVE SUYU
Meyve suyu sağlıklıdır evet ama maalesef lif oranı açısından oldukça eksik.
İçeriğinde lif olmadığı için meyve suyu tükettiğinizde vücudunuzdaki kan şekeri yükselecek.
Bu sebeple de olduğunuzdan daha sinirli olabilirsiniz. Meyve suyu içmek yerine meyve yemeyi tercih edebilirsiniz.
BEYAZ EKMEK
Her ne kadar Türk toplumu olarak ekmeksiz doyamasak da sağlıklı olduğunu pek söyleyemeyiz.
Hatta beyaz ekmekten olduğunca kaçmalısınız! İşlenmiş beyaz un, hızlı bir şekilde kan şekerine dönüşür ve bu da oldukça sağlıksızdır. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekleri deneyebilirsiniz.
KETÇAP
Ketçap yüksek miktarda şeker ve yapay tatlandırıcı içerir ve bu maddeler de kaygı ve depresyonla bağlantılıdır.
KIZARMIŞ TAVUK
Kızarmış yiyeceklerin tümü sağlıksız bir hale dönüşür. Eğer kümes hayvanları seviyorsanız hindiye bir şans verin deriz. Çünkü içinde bulunan triptofan kaygıyı önler.
SALATA SOSU
Hazır salata soslarını kullanmayı acilen bırakmalısınız. Çünkü içeriğinde bulunan şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu kaygı ve depresyona yol açıyor. Bu soslar yerine elinizdeki malzemelerle kendiniz hazırlayabilirsiniz.