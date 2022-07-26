Bilimsel Araştırma Seferi'ni tamamladı

"Her geçen yıl aslında bir önceki yıla göre bir şeylerin değiştiğini görmek çok üzücü"

Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Lojistikten Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Kapt. Özgün Oktar ise sefer kapsamında 14 farklı araştırma projesi saha çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu çalışmaların bir kısmı canlı bilimleri, bir kısmı insan etkisiyle oluşan kirliliğin izlenmesi ve Arktik ekosisteminin belirlenmesiyle ilgiliydi. Bu kapsamda yaklaşık 1 ay süren araştırma seferimizde projelerin örneklemeleri ve ölçümleri gerçekleştirildi." açıklamasını yaptı.