VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail deniz sınırının çizilmesini hızlandırmak için Lübnan'a "havuç ve sopa" politikası uyguluyor
'Kodokushi' İran'da 'En İyi Belgesel' ödülüne layık görüldü
Bilimsel Araştırma Seferi'ni tamamladı
Bir ülke daha Bayraktar TB2 SİHA satın alacak
Doğal gaz ve petrolün rotası değişti
Çöp evde inanılmaz detaylar!
Erdoğan Türkiye'yi daima yüceltiyor
Vanayı kısıyor
"Kiralık Vekil Kendi Kuyusunu Kendi Kazdı"
Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısına tur için çıkacak
Motorlu araçlarda ÖTV uygulamaları değişti
AB, Rusya'nın doğal gaz kesintisini siyasi buluyor
Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı
Biden'dan Trump'ın Kongre baskınındaki tavrına 'cesaretsiz' eleştirisi
New York'ta siyahi Lopez, tecavüz suçlamasından 33 yıl sonra kurtulabildi
Kolombiya-Ekvador sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Avrupa'nın en büyüğü olacak
HÜRKUŞ'un yeni adresi belli oldu
PKK itirafçısı Demirtaş'ın yalanını çürüttü!
Akaryakıtta beklenen indirim
Korku evinden devlet korumasına
Taziyeyi Biden'a sorarım!

FOTO GALERİ

Bilimsel Araştırma Seferi'ni tamamladı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX