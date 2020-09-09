Biber kentinde salça telaşı

Kahramanmaraş meyve ve sebze halinde de kilosu iki buçuk liradan satılan salçalık biberlere vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Kaliteli acı biberi tercih eden kadınlar, kışın yemeklerde kullanılmak için odun ateşinde büyük tavalarda pişirip cam kavanozlara koydukları salçaları büyük zahmet ve emekle hazırlıyor. Küf ve bakteriyi geç tutması ve tamamen ev yapımı olması yönünden sağlıklı bir besin olarak kabul edilen geleneksel ev yapımı salça, yıllardır mutfakların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.