Beyruk'taki felaketten dakikalarla kurtuldu! 'İnsanlar yerlere yığıldı...'

Bir yardım kurumunun ikinci başkanı olan Ekiz, "Yaklaşık 10 dakika mesafedeydik, patlamayı fazlasıyla hissettik. İnsanlar yerlere yığıldı. etrafta cam parçaları vardı. Çok şiddetli bir patlama yaşandı. Çok insanın öldüğünü ve yaralının olduğunu duyduk. Patlamada çok fazla bir sarsıntı hissettik ve insanların yere yattığını gördük. Çok yakın olmasak da, sarsıntı hissedildi. Çok daha uzaklardan bile hissedilmiş zaten" diye konuştu.