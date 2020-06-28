  • BIST
    114668
  • Dolar
    6,8600
  • Euro
    7,7185
  • Altın
    390,6810
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kontrolden çıkan araç 100 metre sürüklendi
Hindistan, Çin sınırına füze savunma sistemi konuşlandırdı
İşçileri taşıyan servis seyir halindeyken alev aldı yolcular ölümden döndü
Yeni Delhi'de çekirge sürüsü alarmı
Sarıyer'de damacana yüklü kamyon devrildi
Adıyaman Kahta'da göçük altında kalan işçi arkadaşları tarafından kurtarıldı
Koronavirüs hastası 2 vatandaşımız, ambulans uçakla Rusya'dan Bursa'ya getirildi
Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü
İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırı
Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
ABD 4 binden fazla askerini geri çekiyor
Ailesine yardım için gelmişti, 42 kişi karantinaya alındı
2 gündür kayıptı! Yaşlı adamdan acı haber
Tunceli'de teröre darbe! Hepsi ele geçirildi
ÖSYM: Soru kitapçığını sosyal medyada paylaşan aday hakkında yasal süreç başlatılmıştır
İletişim Başkanlığı, katil Esed'in işlediği suçları deşifre etti
Başkan Erdoğan hesabından paylaştı: Hayırlı olsun
Kayseri'de 3 mahallede 16 ev karantinada
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
YKS'nin TYT bölümüyle ilgili flaş açıklama: Türkçe soruları belirleyici oldu
YKS'de çıkan Mabel Matiz sorusuna ünlü sanatçıdan ilk açıklama: Şaşırdım, sevindim de galiba
Bakan Koca koronavirüs Türkiye 27 Haziran tablosunu paylaştı
Dünya medyası Türkiye'nin Libya başarısını konuşurken Macron'un neden esip gürlediği de belli oldu
ASELSAN'dan mobil x-Ray cihazı! Hizmete sunuluyor

FOTO GALERİ

Kontrolden çıkan araç 100 metre sürüklendi