Beşiktaş'ta feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Olay, gece saat 03:00 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çift yönlü cadde üzerinde seyir halinde olan 34TDL23 plakalı ticari taksi ve 34BNK366 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı.