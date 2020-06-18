Beşiktaş'ta patlayan borudan fışkıran su boşa aktı

Bebek Mahallesi, Cevdet Paşa Caddesi'nde 23.00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yol yapım ve onarım çalışmalarının yapıldığı caddede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki noktada su borusunda patlama meydana geldi.