Sokak ortasında kendini yakmaya kalkıştı

Bunun üzerine öfkelenen Emre M., olayın ardından vakit kaybetmeden belediye binasına giderek Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ile görüşmek istedi. Başkan Uçar ile toplantıda olduğu gerekçesiyle görüşemeyen Emre M., daha sonra zabıta komiserinin yanına gitti.