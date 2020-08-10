Belarus'ta seçim sonuçlarının ardından olaylar çıktı! Muhalifler sokaklara döküldü

İlk etapta yumuşak müdahale şeklinde başlayan müdahaleler göstericilerin sokaklara barikat kurup ateşler yakmasıyla sertleşti. Polis ve asker göstericilere önce tazyikli ve ses bombaları kullandı. Kolluk güçleri daha sonra biber gazlı müdahalelerde bulundu ardından ise plastik mermiler kullandı. Çatışmanın şiddeti artınca gözaltı sayısında da artış oldu. Belarus ve Rusya medyasına göre yüzlerce kişi gözaltına alınırken polis ve askerin müdahalesiyle 1’i ağır olmak üzere çok sayıda gösterici yaralandı. Yaralanan birçok kişinin kanlar içinde kaldığı görülürken gönüllü doktorların göstericilere ilk müdahaleyi yaptığı ardından yaralıların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.