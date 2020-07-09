Emekliye sms ile kredi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada BDDK'nin aldığı kararı değerlendirdi. Türkiye'nin dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ettiğini belirten Albayrak, "İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti. Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi.